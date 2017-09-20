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Уровень безработицы в Геленджике один из самых низких в крае

На 1 сентября 2017 года городским Центром занятости населения зарегистрировано 153 безработных, 116 из которых получают пособие по безработице. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,2 % к численности экономически активного населения, что на 0,3 % меньше среднекраевого показателя.

В то же самое время предприятиями и организациями муниципалитета было заявлено 5055 вакансий, что на 20,3 % больше аналогичного периода     2016 года. Работодатели ищут водителей автомобилей, администраторов, поваров, горничных, официантов, врачей, воспитателей и других специалистов. В целях содействия в трудоустройстве граждан специалистами Центра занятости населения города реализуется целый комплекс мероприятий, в том числе проводятся ярмарки вакансий, оказывается психологическая поддержка безработным гражданам, организуются комплексные выездные приёмы граждан в отдаленных населённых пунктах муниципалитета. Кроме того, за 8 месяцев 2017 года Центром занятости населения города Геленджика было направлено на профессиональное обучение 65 человек, еще 4224 гражданина получили государственную услугу по организации профессиональной ориентации.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Официальные новости

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