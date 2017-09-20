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С начала 2017 года объем промпроизводства на Кубани вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Такие данные приводит Краснодарстат. В частности, обрабатывающие производства показали рост в 3,6%.
По объемам отгруженных товаров лидирующую позицию занимают местные пищевые продукты.
В январе – августе 2017 года отмечено увеличение выпуска мяса и субпродуктов, консервов, растительных масел, соков, кондитерских изделий, молока, мороженого, муки, а также некоторых других видов пищевой продукции, сообщили в Краснодарстате.
Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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