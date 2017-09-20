Правительство одобрило программу Татарстана по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников

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Распоряжение от 18 сентября 2017 года №1993-р. Программой предусматривается приоритетное переселение специалистов, занятых в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства, спорта, информационно-коммуникационных технологий, а также студентов, обучающихся по этим направлениям. Особый приоритет будут иметь специалисты и учёные, занимающиеся актуальными научными и технологическими проблемами.

Программа разработана в соответствии с типовой программой субъекта Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (утверждена распоряжением Правительства от 27 декабря 2012 года №2570-р).

Программой предусматривается приоритетное переселение специалистов, занятых в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства, спорта, информационно-коммуникационных технологий, а также студентов, обучающихся по этим направлениям. Особый приоритет будут иметь специалисты и учёные, занимающиеся актуальными научными и технологическими проблемами.

Реализация региональной программы переселения позволит привлечь в Республику Татарстан в 2017–2021 годах 300 соотечественников.