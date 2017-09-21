В Геленджике «пометят» самострои

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На курорте продолжается борьба с самовольной застройкой города. Теперь на незаконно построенные дома с помощью трафарета наносят специальные надписи.

На сегодняшний день в Геленджикском городском отделе службы судебных приставов, а также в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Краснодарскому краю находятся 66 исполнительных производств по сносу самовольных построек, 36 из которых - многоквартирные дома.

Строительство всех этих объектов ведется без разрешительной и прошедшей экспертизу проектной документации, с грубыми нарушениями противопожарных норм, требований к сейсмической устойчивости конструкций. Кроме того, самовольными постройками застраивается большая часть площади участков, что исключает возможность размещения детских, а также спортивных площадок, площадок для сбора мусора и парковок.

- Часть таких многоквартирных домов находится на завершающейся стадии строительства. Для того чтобы жители и гости курорта, проходя или проезжая мимо таких домов, могли видеть, что они возводятся незаконно, нами совместно со службой судебных приставов на совещании было принято решении о нанесении на них с помощью трафаретов надписей «Самовольная постройка, подлежит сносу». Кроме того производится частичный демонтаж построек. Возможно, эти меры предостерегут потенциальных покупателей от приобретения квартир в самострое и потере денег, - рассказал начальник управления муниципального земельного контроля администрации Геленджика Дмитрий Железняк.

В первый день рейдовых мероприятий надписи были нанесены на дома по адресам: ул. Чайковского/ул. Колхозная, ул. Дзержинского, 2, ул. Вишневая, 14. Такая работа будет продолжена.

Стоит добавить, что для получения разъяснений по вопросам законности приобретаемого жилья, а также для сообщения о фактах незаконного строительства можно обращаться в управление муниципального земельного контроля администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по телефону 8 (86141) 2-09-68.