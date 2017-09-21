В праздник Рождества Пресвятой Богородицы Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию в Успенском кафедральном соборе Новороссийска

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21 сентября 2017 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл прибыл в город Новороссийск Краснодарского края (Новороссийская епархия Кубанской митрополии).

В Успенском кафедральном соборе Новороссийска Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, глава Кубанской митрополии; архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Ейский и Тимашевский Герман; епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност; епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан; епископ Армавирский и Лабинский Игнатий; протоиерей Игорь Олжабаев; настоятель Екатерининского кафедрального собора г. Краснодара (Екатеринодарская епархия), ректор Екатеринодарской духовной семинарии; архимандрит Флавиан (Осколков), настоятель храма Нерукотворного Образа Спасителя в Сочи (Екатеринодарская епархия); протоиерей Сергий Карпец, благочинный церквей Крымского района, настоятель Михаило-Архангельского храма г. Крымска (Новороссийская епархия); протоиерей Виктор Полянкин, благочинный Анапского округа, настоятель храма святого Онуфрия Великого г. Анапы (Новороссийская епархия); священник Александр Волков, руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси; духовенство Новороссийской епархии.

На богослужении присутствовали: губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев, депутат Государственной Думы ФС РФ И.И. Демченко, глава муниципального образования город Новороссийск И.А. Дяченко, председатель городской Думы г. Новороссийска А.В. Шаталов, представители краевой администрации, главы районов и городов Краснодарского края, члены Попечительского совета по строительству Морского кафедрального собора в Новороссийске, члены Попечительского совета по строительству собора в Геленджике, казаки Кубанского казачьего войска, кадеты Новороссийского казачьего кадетского корпуса, православная молодежь.

За богослужением пели хор Успенского кафедрального собора Новороссийска (регент М.М. Габова) и хор воспитанников воскресной школы храма святого первомученика архидиакона Стефана станицы Запорожская Темрюкского района (руководитель Е.В. Герусова).

Среди молившихся были клирики и прихожане из разных епархий Кубанской митрополии.

Многочисленные верующие, не попавшие в переполненный собор, молились на территории рядом с храмом, наблюдая за трансляцией богослужения на больших экранах.

После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл совершил молитву о мире на Украине.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Александр Лазурченко, клирик храма Вознесения Господня станицы Раевской г. Новороссийска.

По окончании Литургии было совершено славление празднику.

Епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност приветствовал Предстоятеля Русской Церкви и преподнес Его Святейшеству икону святителя Николая Чудотворца.

Святейший Патриарх Кирилл произнес проповедь.

Затем, обращаясь к правящему архиерею Новороссийской епархии и ко всем священнослужителям, Святейший Владыка отметил важность выполнения решений Священноначалия, направленных на развитие приходской жизни. Предстоятель, в частности, сказал:

«Хотел бы сердечно поблагодарить Вас, владыка Феогност, за труды, которые Вы несете по окормлению новороссийской и геленджикской паствы. Вижу добрые перемены, которые происходят. Вижу, как умножается число храмов, как появляется новое духовенство, но призываю духовенство и Вашей епархии, и всей Кубанской митрополии, возглавляемой Его Высокопреосвященством митрополитом Исидором, и впредь трудиться не покладая рук.

Если же мы сегодня не будем трудиться по-новому, то завтра мы будем молиться в пустых храмах, потому что искушения, которые испытывает наша молодежь, ни с чем несравнимы. Никогда не было такого напора зла, лжи, провокаций, которые будоражат сознание молодых людей и сбивают их с жизненного пути. Для того чтобы спасти молодежь, мало служить в храмах всенощные, Литургии и панихиды. Нужно идти к молодежи, нужно идти в школы, нужно развивать систему церковного образования. Нужно сделать так, чтобы эта система была привлекательна и интересна для молодежи. А для этого священники наши должны научиться говорить с молодыми людьми другим языком. Это очень трудно, особенно тем, кто в возрасте, но это необходимо, если мы осознаем ответственность за свою паству.

Поэтому все предписания Патриарха, Священного Синода, Архиерейских Соборов, которые сегодня определяют развитие приходской жизни, должны неукоснительно исполняться на каждом приходе. Должны действовать воскресные школы, должна вестись работа с мирянами, особенно с теми, кто недостаточно воцерковлен. Мы должны заботиться также о нуждающихся, о бедных людях. Как много среди нас людей пожилых, особенно женщин, проживших тяжелейшую жизнь и нередко остающихся одинокими в старости! Знаем ли мы всех этих скромных старушек, которые стоят в наших храмах и, хоть и не просят милостыню, но так нуждаются в нашей помощи? Каждый настоятель обязан знать всех нуждающихся. Он должен организовать прихожан, которые несли бы ответственность за оказание помощи таким людям.

Все это должно исполняться не формально, не по приказу, а по искреннему желанию, в первую очередь, настоятелей и духовенства. И тогда очень многое у нас изменится ? не только в приходской жизни, но и в жизни всего нашего народа. Если большинство православной молодежи пройдут в детстве и юности через наши приходы, то это будут добрые граждане России, которые построят замечательные семьи и воспитают следующее поколение в духе и силе».

Епископу Феогносту Святейший Патриарх Кирилл вручил памятную панагию. В дар собору Предстоятель Русской Церкви передал икону святых богоотец Иоакима и Анны.

Успенский храм г. Новороссийска был построен в 1904 году. Изначально это был кладбищенский храм. В 1939 году его закрыли, богослужения возобновили в 1945 году. После образования Новороссийской епархии в 2013 году Успенский храм стал кафедральным собором.

Источник: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси