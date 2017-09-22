Россельхознадзор проверил предприятия общественного питания

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Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, в целях усиления контроля за безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов при их изготовлении, в рамках исполнения поручения Правительства РФ, в соответствии с Приказом Россельхознадзора от 16.03.2017 № 252 «О проведении проверок», в августе месяце текущего года, организовано проведение внеплановых проверок предприятий общественного питания, осуществляемых деятельность вблизи федеральных автомобильных дорог Краснодарского края и Республики Адыгея.

Так, в августе и сентябре месяце текущего года проведено 27 проверок в отношении придорожных организаций общественного питания. В результате проверок установлено 16 нарушений требований законодательства ЕАЭС и РФ в области ветеринарии.

В ходе проверок из оборота изъято более 50 кг продовольственного сырья и пищевых продуктов (мясо птицы, колбасные изделия) безопасность которых в ветеринарно-санитарном отношении не подтверждена (отсутствие маркировки изготовителя, отсутствие ветеринарных сопроводительных документов). Опасная продукция уничтожена в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства.

В отношении виновных лиц возбуждено 18 дел об административных правонарушениях в соответствии с частью 1 статьи 10.8 КоАП РФ и частями 1 и 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Наложены административные штрафы на общую сумму более 140 тыс. рублей.

Проведение внеплановых проверок продолжается.