Поклонская продолжает удивлять...

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Депутат Госдумы направила запрос в МВД на обычном листке бумаги.

Чем ближе премьера фильма Алексея Учителя «Матильда», тем сильнее разгораются страсти вокруг него.

Яростный противник кинокартины – депутат Госдумы Наталья Поклонская сравнила работу адвоката режиссера с дешевым пиаром и банальными оскорблениями.

- Пришло время придумывать новые обвинения в мой адрес, чтобы утешить клиента. Связь с экстремистами не прошла. Неприятный сюрприз получился, оказывается, с февраля месяца Поклонская пишет запросы правоохранителям, чтобы привлечь «своих подельников», - написала бывший прокурор Крыма на своей страничке в соцсети, прикрепив отсканированные запросы, которые она направляла в МВД.

Источник: https://news-r.ru/news/culture/147453/