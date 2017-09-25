Станица Раевская отпраздновала 155 лет со дня своего основания

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Свои поздравления станичникам направил глава города Новороссийска Игорь Дяченко.

Юбилей решили отметить не только традиционными гуляниями, но и торжественным открытием памятника первым казакам-переселенцам, которые приехали в станицу в 1862 году.

По случаю юбилея основания станицы Раевской здесь собрались не только местные жители, но и казаки Черноморцы из Адлера, Сочи, Туапсе, Геленджика и, конечно, Новороссийска. И в этом нет ничего удивительно, ведь станица Раевская считается исконно казачьей. Ее основали 229 казаков-переселенцев еще в далеком 1862 году.

- Как и положено, интригу о том, как выглядит памятник, сохраняли до самого конца, - отметил глава администрации Новороссийского района Василий Чумак. – Каждая фамилия, имя – это история, которую писали сами станичники.

И вот торжественный момент, красная лента и белое полотно сорваны и миру явились имена и фамилии основателей станицы. На обратной стороне памятника с помощью рельефной кладки дикаря изобразили карту освоения кубанской земли.

В создании всего этого монумента приняли участие все без исключения все жители Раевской. Они несколько месяцев организованно собирали средства на его возведение. И теперь каждый станичник, а их здесь более 11 тысяч человек, чувствует свою причастность к истории, которую они сотворили и сохранили своими руками. У подножия этого памятника заложили капсулу для потомков.

Как пояснила глава администрации ст. Раевской Алла Токарева, вскроют её только через 20 лет.

Сейчас Раевская быстро развивается. Здесь есть два детских сада на 600 мест, школа на 1 600 учащихся, больница и спортивная школа. Вся колоритная жизнь Раевской была представлена на местном фестивале национальных культур: от кубанского сватовства, до гостеприимного армянского застолья. Что-что, а гулять сельчане всегда умели. Вечером их ждал концерт, файер-шоу и салют в честь юбилея.