Эксперт об инициативе регулирования отношений человека и искусственного интеллекта: это все пиар Государственной думы

/Официальные новости/

Искусственный интеллект (ИИ – ред.) под контролем закона. Депутаты Государственной думы в нынешнем созыве собираются принять закон о регулировании отношений человека и ИИ. По словам главы парламентского комитета по экономической политике Сергея Жигарева, в России в сфере робототехники есть колоссальные возможности, которые не используются. Ранее, спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что Нижняя палата должна будет в ближайшее время заняться вопросами регулирования этой сферы. Нам пока нечего регулировать, сказал в эфире радио Sputnik лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

«Сейчас все чиновники, депутаты, общественные деятели, эксперты всяческим образом пытаются доказать, что они тоже «больны» этим вопросом. Дискуссия внутри власти по этому вопросу, безусловно, идет. Другое дело, что до того момента, пока некоторые депутаты, а, может быть, и все, поймут, что такое искусственный интеллект, для чего он нужен, и чем он грозит России, которая является глубоко отставшей в современных подходах к экономическим вопросам, говорить об этом несколько преждевременно. У нас достаточно архаичная страна, и кое-где еще и плугом управляются, а половина населения занимается натуральным хозяйством у себя на огородах. Поэтому, говорить о том, что сейчас искусственный интеллект прорвет в нашей системе, сейчас точно преждевременно. Более, того, подобной эффективной системы регулирования нет даже еще и на Западе. Там пока есть некие подходы к этому. Для того, чтобы что-то регулировать, должен быть объект регулирования. У нас этого объекта регулирования, к сожалению, не существует. В США, в Силиконовой долине, в Массачусетском университете, который является лидером в этом подходе, еще нет тех самых машин, которые могли бы стать таковыми объектами. Поэтому, на мой взгляд, те заявления, которые сейчас сделаны, это все пиар Государственной думы, которая хочет привлечь интерес к себе, заявляя такие достаточно яркие вещи. А специалисты у нас, к сожалению, только убывают из нашей страны, и заполняют те самые государственные американские университеты, где они достаточно комфортно себя чувствуют с высокой заработной платой. Когда мы обсуждаем искусственный интеллект, необходимо понимать и об опасности, которые существуют. Россия - страна с низкой производительностью труда и с высокой степенью использования рабочего труда, физической силы. В тот момент, когда появляется искусственный интеллект, он заменяет эту физическую силу, заменяет возможность человека. Потеря рабочих мест с учетом того, что у нас в экономике и так очень сильно скрытая безработица и высокая степень самозанятости, будет говорить о существенном дисбалансе в политике по

борьбе с безработицей и развитием занятости и конкурентной среды. Поэтому, здесь очень аккуратно нужно подходить к этому вопросу», - считает эксперт.