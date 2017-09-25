Жителей Привольненского сельского поселения Каневского района оштрафовали за амброзию

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В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления в адрес Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея поступила информация из Привольненского сельского поселения Каневского района о жителях поселения, которые не проводят мероприятия по борьбе с амброзией полыннолистной.

В ходе проведения инспекторами Тимашевского межрайонного отдела проверок факты нарушения подтвердились, установлено наличие очагов амброзии полыннолистной на земельных участках, находящихся в пользовании у граждан, указанных в обращении. Таким образом, жители поселения своим бездействием допустили нарушение правил борьбы с опасным карантинным растением.

По результатам проверок 5 нерадивых землепользователей привлечены к административной ответственности по 10.1 КоАП РФ с наложением штрафов. С целью ликвидации опасного карантинного объекта нарушителям выданы предписания об устранении допущенных нарушений.