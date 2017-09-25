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В Новороссийске уничтожено более 1100 единиц игрового оборудования

На территории специализированного полигона, расположенного в г. Новороссийске, территориальным управлением Росимущества под контролем органов прокуратуры края уничтожено более 1100 единиц игорного оборудования.

Данное оборудование ранее использовалось в целях незаконной организации и проведения азартных игр на территории Краснодарского края и изъято правоохранительными органами.

Ликвидация оборудования осуществляется на основании вступивших в законную силу решений судов о конфискации изъятого имущества в федеральную собственность и признании его подлежащим уничтожению.

Работа органов прокуратуры края в данном направлении продолжается.

Источник: Прокуратура

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Категория: Новости / Официальные новости

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