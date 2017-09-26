В Новороссийске компания передавшая таможеннику 1.7 миллиона рублей наказана штрафом

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Прокуратурой Краснодарского края проведена проверка по факту коррупционного правонарушения, допущенного предприятием

«Черноморская буксирная компания», осуществляющим деятельность по обеспечению всех видов судов топливом в портах Новороссийск и Туапсе, а также перевалке нефтепродуктов.

Установлено, что представитель фирмы за общее покровительство организации передал через посредника начальнику одного из таможенных постов г. Новороссийска денежные средства в долларах США, эквивалентные 1,7 млн руб.

По данному факту прокуратурой края в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2

ст. 19.28 КоАП РФ (передача незаконного вознаграждение от имени юридического лица, совершенная в крупном размере), по результатам рассмотрения которого предприятию назначен штраф в размере

20 млн рублей.

После вступления постановления суда в законную силу, предприятие назначенное наказание не исполняло, в связи с чем исполнительный документ направлен на принудительное исполнение в службу судебных приставов.

В результате принесения прокуратурой края представления службой судебных приставов проведен арест имущества предприятия, в связи с чем назначенная судом сумма штрафа и исполнительский сбор в размере 1,4 млн рублей в настоящее время реально взысканы в доход государства.

Работа в данном направлении продолжается.

Источник: Прокуратура Краснодарского края