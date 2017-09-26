В Новороссийске компания передавшая таможеннику 1.7 миллиона рублей наказана штрафом
Прокуратурой Краснодарского края проведена проверка по факту коррупционного правонарушения, допущенного предприятием
«Черноморская буксирная компания», осуществляющим деятельность по обеспечению всех видов судов топливом в портах Новороссийск и Туапсе, а также перевалке нефтепродуктов.
Установлено, что представитель фирмы за общее покровительство организации передал через посредника начальнику одного из таможенных постов г. Новороссийска денежные средства в долларах США, эквивалентные 1,7 млн руб.
По данному факту прокуратурой края в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2
ст. 19.28 КоАП РФ (передача незаконного вознаграждение от имени юридического лица, совершенная в крупном размере), по результатам рассмотрения которого предприятию назначен штраф в размере
20 млн рублей.
После вступления постановления суда в законную силу, предприятие назначенное наказание не исполняло, в связи с чем исполнительный документ направлен на принудительное исполнение в службу судебных приставов.
В результате принесения прокуратурой края представления службой судебных приставов проведен арест имущества предприятия, в связи с чем назначенная судом сумма штрафа и исполнительский сбор в размере 1,4 млн рублей в настоящее время реально взысканы в доход государства.
Работа в данном направлении продолжается.
Источник: Прокуратура Краснодарского края
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