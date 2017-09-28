Губернатор поддержал кандидатуру Юрия Бурлачко на пост председателя Законодательного собрания региона

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По словам Вениамина Кондратьева, председателем ЗСК должен быть профессиональный управленец, умеющий выстраивать эффективное сотрудничество как с представителями разных политических партий, так и с бизнес-сообществами.

– Для меня это человек, с которым я поработал два года – Юрий Александрович Бурлачко. Он умеет находить решения, сможет грамотно организовать взаимодействие между органами исполнительной власти, Законодательного собрания, – отметил губернатор.

Тайным голосованием депутаты единогласно избрали новым спикером кубанского парламента Юрия Бурлачко.

Кроме того, в ходе сессии Вениамин Кондратьев поздравил присутствующих с началом работы Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва. В его состав вошли 70 человек, в том числе представители пяти политических партий – «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Партии Роста». Губернатор отметил, что предыдущему депутатскому корпусу удалось сохранить социальную стабильность в регионе. Это является основной задачей для избранных парламентариев шестого созыва.

– Нужно понимать, что на вас – огромная ответственность за судьбу края. У каждого из присутствующих здесь огромный потенциал. По всем отраслям и сегментам экономики вам предстоит принимать решения, которые должны быть выгодными, которые должны привести к результату, – акцентировал Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что депутатам предстоит продолжать улучшать инвестиционное законодательство, принимать участие в развитии промышленности, строительной отрасли и сельского хозяйства региона.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края