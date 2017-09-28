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Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края возглавил Роман Куринный

Такое решение принято губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

Роман Куринный родился 18 июля 1976 года в Краснодаре, окончил Российский экономический университет им. Плеханова с квалификацией экономист.

С 1998 года занимал различные должности в ООО «ТВК-Р» (торговая сеть «Табрис»), в 2007 году назначен генеральным директором компании.

В 2016 году стал руководителям НАО «Корпорация развития Краснодарского края», в этом же году перешел на работу в администрацию региона. Занимал пост заместителя руководителя департамента инвестиций и малого и среднего предпринимательства региона.

 

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Официальные новости

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Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края возглавил Роман Куринный