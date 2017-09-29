Информация для владельцев земельных участков в посёлке Мысхако, на которые наложен арест на имущество

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В июне-июле 2017 года Басманным районным судом города Москвы приняты постановления о наложении ареста на имущество: на земельные участки (п. Мысхако и г. Новороссийск) по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159 УК РФ.

Судом был установлен срок ареста до 23 сентября 2017 года. В настоящее время срок ареста, установленный постановлениями, истёк.

Рассмотрение ходатайства о продлении арестов было назначено на 22 сентября 2017 года. По информации, размещённой на сайте Басманного районного суда города Москвы, 22 сентября 2017 года судьёй Ленской Е.А. принято три постановления об удовлетворении ходатайств о продлении сроков ареста на имущество (3/6-2091/2017, 3/6-2090/2017 и 3/6-2089/2017). Муниципальное образование город Новороссийск как собственник земельных участков, на которые был наложен арест, о судебном заседании не извещалось, равно как и иные собственники.

Муниципальным образованием город Новороссийск подготовлены апелляционные жалобы на постановления о продлении срока ареста, которые в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, будут направлены в Басманный районный суд города Москвы. Собственники, которые также хотят обратиться в Басманный районный суд с жалобой, могут скачать образец этого документа (см. во вложенном файле ниже).

Учитывая что, Уголовно-процессуальным кодексом РФ не предусмотрена подача заявления об освобождении имущества от ареста в Басманный районный суд города Москвы, данные действия не представляются целесообразными.

Источник: Пресс-служба администарции МО Новороссийск