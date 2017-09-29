Правительство предлагает провести индексацию страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года на 3,7%

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Законопроектом предлагается провести индексацию страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года на 3,7%, установив стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 81 рубль 96 копеек. Кроме того, предлагается скорректировать размер фиксированной выплаты к страховым пенсиям, установив его с 1 января 2018 года в сумме 4982,9 рубля (повышение на 1,037%).

Часть 8 статьи 121 Федерального закона от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» предлагается дополнить положением о том, что при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением величины прожиточного минимума пенсионера общая сумма материального обеспечения пенсионера с учётом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше общей суммы материального обеспечения пенсионера с учётом социальной доплаты к пенсии предыдущего года.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости увеличится в 2018 году до 14 137 рублей и составит 160,5% прожиточного минимума пенсионера.

Расходы на повышение страховых пенсий и фиксированных выплат к ним составят в 2018 году 182,7 млрд рублей, которые учтены в проекте федерального закона «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Законопроект направлен на повышение уровня материального обеспечения неработающих пенсионеров исходя из экономических возможностей государства.

Источник: Правительство РФ