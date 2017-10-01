Глава RT заявила о закрытии американских СМИ в России в случае ухода ее канала из США

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Главред телеканала RT (Russia Today) Маргарита Симоньян заявила о вероятном прекращении работы американских СМИ в России в том случае, если ее телеканал будет вынужден отказаться от вещания в США из-за давления властей. Этим может обернуться требование американского Минюста зарегистрировать RT в качестве иностранного агента.

В воскресенье этот сценарий Симоньян обсуждала в программе "Итоги недели" на канале НТВ. Она подчеркивала, что это худший из возможных вариантов развития событий: "Мы покидаем территорию США, мы больше там не вещаем… Россия отвечает тем же по отношению к американским СМИ. Чего бы мне не хотелось, потому что я журналист".

Она добавила, что при этом сценарии канал будет использовать все другие доступные методы общения с аудиторией, с американской в том числе.

Требования к RT Симоньян считает политическими: "Фактически они нас выживают из страны, они нас ставят сейчас в такие условия, в которых мы работать не сможем. Вот она, хваленая свобода слова. Почему они это делают? Потому что, как им представляется, мы показывали другую точку зрения и это повлияло на их выборы".

Проблемы у телеканала, который на Западе считают проводником кремлевской пропаганды, возникли на фоне расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. 11 сентября телеканал RT сообщил, что Министерство юстиции США направило письмо компании, которая обслуживает RT America, с требованием зарегистрироваться как иностранный агент.

Как напоминает РИА "Новости", параллельно с этим в палате представителей конгресса США обсуждается проект новых требований к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге, проходившем 28 сентября, заявила, что ситуация с телеканалом RT и агентством Sputnik в США противоречит принципам свободы слова.

Источник: http://www.newsru.com/russia/01oct2017/rtsays.html