Новороссийск наводит порядок после стихии

/Официальные новости/

Норд-ост, который дул всю неделю, доставил немало неприятностей городу. Были повалены десятки деревьев, столбы, оборваны линии энергоснабжения. Пострадали кровли на многоквартирных и частных домах.

«Самыми острыми проблемами в нынешний норд-ост были кровли и энергоснабжение, -рассказал заместитель главы Александр Служалый, - в службу «Безопасный город» поступило 49 обращений по поводу нарушения целостности крыш и 1376 звонков о перебоях в подаче электроэнергии. Все службы города работали в режиме повышенной готовности. В настоящее время острота вопроса снята, но в работе ещё остаётся ряд обращений по частному сектору».

Сегодня, чтобы помочь в ликвидации последствий сильного ветра, на субботник вышли работники городской и районных администраций, бюджетных учреждений, предприятий муниципалитета и горожане. Они трудились наряду с аварийными бригадами энергетиков и управляющими компаниями.

Основные силы были брошены на распил поваленных деревьев, сбор и вывоз поломанных веток, листвы, восстановление крыш и электрокоммуникаций.

Как рассказал Дмитрий Алфёров, глава Приморского района, в этой части города в следствие ураганного ветра было много обрывов проводов в частном секторе. Несмотря на то, что НЭСК работал в усиленном режиме, быстро ликвидировать все аварии не получалось, некоторые дома оставались без энергопитания по 2-3 дня. Проблема усугублялась тем, что сложно было найти собственников частных подстанций, чтобы получить к ним доступ для проведения работ. Что касается крыш, то на многоквартирных домах пострадали две – на ул. Гайдара, 27 и ул. Кирова, 58. Сейчас там идут восстановительные работы. Зафиксированы повреждения кровли и в частном секторе. По мнению специалистов, все эти случаи обусловлены низким качеством либо материалов, либо работ то установке кровли.

По словам Д. Алфёрова из 50 поваленных в Приморском районе деревьев 48 уже распилены, задача - в ближайшие дни всё вывезти, освободить от нанесённого мусора дворы и улицы.

Большая работа по наведению порядка была проведена сегодня в Южном районе около одноимённых прудов, а также на улицах Героев Десантников и Молодежной, проспектах Ленина и Дзержинского. Около 500 человек: муниципальные служащие, студенты, члены органов территориального самоуправления и советов домов, другие представители общественности собирали мусор. Благодаря их работе было вывезено 9 КАМАЗов листвы и веток. В настоящее время идёт восстановление оград. В надлежащий вид приводятся места, отведённые для рекламы.

В Центральном районе упор сделали на улицы Толстого, Мира, Л. Шмидта. Объём собранного мусора составил примерно 127 кубов, чтобы его упаковать для транспортировки понадобилось 2 тысячи пакетов.

Для вывоза с центральных улиц Восточного района сухой листвы и веток, обломанных ветром с деревьев, трём самосвалам пришлось делать по две ходки. Теперь тротуары приобрели привычный опрятный вид.

Провели субботники и во всех сельских поселениях Новороссийского района. Невзирая на то, что всем нужно было разобраться с последствиями сильного ветра на собственных подворьях, люди с готовностью откликнулись и собрались для уборки общественных территорий, таких как, прибрежная зона озера Абрау в с. Абрау-Дюрсо, парк «40 лет Октября» в п.Верхнебаканский, и др. Всего было привлечено почти 600 человек и 11 единиц техники. Общий объём вывезенного мусора в районе составил 80 куб. м.

Источник: Пресс-служба администарции МО Новороссийск