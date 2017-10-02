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С 1 октября в России начался осенний призыв в армию. В общей сложности в вооруженные силы будет направлено 134 тысячи новобранцев. В этом году число призывников сократилось на 13 тысяч человек. Важно, чтобы сохранялась численность контрактников, заявил в эфире радио Sputnik председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса вооруженных сил Владимир Богатырёв.

«Самые сложные профессии призывник сегодня за год службы освоить не в состоянии. Техника, сложная, мы ее видим, трудная, и здесь нужен человек с большим опытом, знанием и способностями, и заинтересованностью, в том числе материальной, для того, чтобы освоить. Сегодня призывник- это человек, которых должен освоить азы военной специальности, понять, что такое военная служба, научиться основным действиям по военно-учетной специальности и быть организованным резервом в готовности, если потребуется в военной время прийти и выполнить те или иные задачи, которые поставит Родина, если это потребуется. Сегодня призывник не участвует ни в каких военных конфликтах, он не бывает в боевых точках. Его задача - научиться выполнять воинскую специальность. Молодой человек приходит в армию, ему надо адаптироваться, примерно, месяц. По-старому, это идет курс молодого бойца, психологическая адаптация, ознакомление с армейской жизнь, освоение и, конечно, принятие военной присяги. А вторая часть составляющей – большинство призывников идет в учебные части подразделения. Там они осваивают ту или иную военную специальность, как правило, в период 3-4 месяца. Наиболее сложные - до пяти месяцев. Таким образом, первые полгода молодой человек учится военному делу, и вторую половину года он уже совершенствуется где-то в войсках. Он участвует в учения, во внезапных проверках боевой готовности, модных сегодня в вооруженных силах, он очень интенсивной занимается боевой подготовкой. После того, как произошло снятие большого числа хозяйственных функций, перестали нести службу на внутренних нарядах, перестали выполнять "задачи по чистке картофеля на кухне", это уже ушло в другие организации. Количество учебных дней согласно расписанию сейчас резко увеличилось, это пять дней в неделю интенсивной боевой подготовки, причем на очень современной базе. За последние годы очень большое продвижение системы подготовки на приказарменной базе, не надо никуда далеко выезжать, работай здесь, на тренажерной базе, на компьютерной базе. Продвижение в армии очень солидное. Неверное, где-то есть отставание, но, в принципе, сделано очень много и качество подготовки возросло значительно», - рассказал эксперт.

Источник: Sputnik