Главой Белореченского района избран Дмитрий Федоренко

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Выборы и инаугурация состоялись сегодня, 2 октября, в ходе сессии Совета муниципального образования.

На должность главы района претендовали два кандидата – директор ООО «Жилсервис» Дмитрий Федоренко и генеральный директор ООО «Трансремстрой» Роман Еремеев.

По итогам голосования руководителем Белореченского района депутаты единогласно избрали Дмитрия Федоренко. От имени главы региона Вениамина Кондратьева его поздравил вице-губернатор Алексей Копайгородский.

– Впереди вам предстоит большая и сложная работа. В сегодняшней непростой экономической и политической ситуациях важнее всего обеспечить на местном уровне исполнение всех социальных гарантий, обязательств и задач, поставленных губернатором, – отметил заместитель главы Кубани.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края