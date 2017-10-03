Спортсмены из российских регионов приедут в Краснодарский край на регату Abrau Sailing Cup

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Первая парусная регата на озере Абрау состоится с 6 по 8 октября. Соревнования проводятся при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Совета по морской деятельности региона.

Ожидается, что в регате примут участие яхтсмены из 15 городов страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Нижнего Новгорода, Воронежа, Калининграда, Ялты и городов Краснодарского края. Соревноваться будут начинающие и опытные спортсмены, а также любители.

В рамках мероприятия состоится также благотворительная детская регата, в которой примут участие воспитанники яхт-клубов Кубани.

Кроме того, 6 и 7 октября опытные тренеры проведут бесплатные мастер-классы для гостей и болельщиков соревнований. В перерывах между гонками все желающие смогут принять участие в турнире по «Word of Warships».

– Регата носит некоммерческий характер. Основная цель турнира – развитие и популяризация парусного спорта, активных видов туризма в крае, – отметили организаторы.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края