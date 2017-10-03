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Правительство планирует разрешить региональным ТВ дольше «крутить» «бегущую строку»

Распоряжение от 30 сентября 2017 года №2115-р. Законопроектом предлагается установить для телеканалов, распространяемых менее чем в половине субъектов Федерации, дополнительную продолжительность рекламы способом «бегущей строки». Это позволит региональным телеканалам получать дополнительные доходы за счёт увеличения объёма рекламы.

Законопроектом предлагается установить для телеканалов, распространяемых менее чем в половине субъектов Федерации (региональных телеканалов), дополнительную продолжительность совмещения рекламы способом «бегущей строки».

Предусматривается, что такая реклама не может превышать 5% времени вещания в течение часа сверх общей продолжительности рекламы (т.е. может быть увеличена до 20% времени вещания в течение часа), а в информационных и информационно-развлекательных передачах – 15% сверх общей продолжительности рекламы и продолжительности рекламы, установленной для региональных телеканалов (35% времени вещания в течение часа).

Принятие законопроекта позволит региональным телеканалам дополнительно получать доходы за счёт увеличения объёма рекламы способом «бегущей строки».

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Категория: Новости / Официальные новости

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