Владимир Путин оценил подготовку Краснодарского края к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году

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В рамках совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и Наблюдательного совета АНО «Оргкомитет Россия-2018», который проходит сегодня в Москве, Вениамин Кондратьев представил главе государства макет реконструированного стадиона «Фишт» в Сочи.

В Кремле руководители регионов-участников предстоящего международного турнира презентовали площадки проведения футбольных матчей. Как отметил губернатор Краснодарского края, после реконструкции стадион «Фишт» в Сочи готов принять до 45 тысяч болельщиков.

Стоимость работ по реконструкции составила около четырех млрд рублей. Главный олимпийский стадион стал открытым, было построено современное игровое футбольное поле, возведены дополнительные трибуны на 4,3 тысяч мест.

– Это легендарный стадион. И уже не только благодаря Олимпийским играм, но и футболу. Во время проведения Кубка Конфедерации от спортсменов и болельщиков было много хороших отзывов по организации мероприятия, – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что Краснодарский край, со своей стороны, гарантирует проведение Чемпионата мира по футболу также на самом высоком уровне.

По словам главы региона, в Сочи разработаны специальные транспортные схемы, на время проведения турнира в Олимпийской столице будут дополнительно курсировать 70 пар электричек и 100 автобусов.

Количество городских волонтеров во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в Сочи составит 1580 человек, обучение пройдет с марта по май 2018 года.

Кроме того, в крае завершается строительство и реконструкция восьми тренировочных площадок в местах размещения баз команд. Окончание работ планируется к апрелю 2018 года.

Для оказания медицинской помощи будут задействованы семь медицинских учреждений города, приобретены 20 автомобилей скорой помощи.

Президент страны высоко оценил подготовку региона к предстоящему событию. Также Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации Кубка Конфедерации, назвав его генеральной репетицией Чемпионата мира-2018.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края