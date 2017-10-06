В Краснодарском крае по инициативе прокуратуры досрочно прекращены полномочия двоих депутатов, скрывших сведения об имущественном положении

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Прокуратурой Темрюкского района и Тихорецкой межрайонной прокуратурой Краснодарского края проведены проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности.

Установлено, что двумя депутатами Совета Таманского сельского поселения Темрюкского района и Совета Крутого сельского поселения Тихорецкого района проигнорированы требования законодательства о противодействии коррупции и не предоставлены сведения об имущественном положении за 2016 год в отношении себя, супруги и несовершеннолетних детей.

В общей сложности ими сокрыты факты декларирования доходов более 1,7 млн. рублей, об объектах недвижимости, находящихся в собственности, общей площадью свыше 1,200 кв. м., о движении денежных средств на счетах в банках на сумму порядка 1,6 млн. рублей и сведения о легковых автомобилях.

По данным фактам прокурорами районов в Советы поселений внесены представления, в которых поставлен вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителей.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования полномочия депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства, досрочно прекращены.

Работа по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции продолжается.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-krasnodarskom-krae-po-iniciative-prokuratury-0