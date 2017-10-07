Вениамин Кондратьев: «Казачьи патрули выйдут на охрану общественного правопорядка в дни проведения в Сочи матчей чемпионата мира по футболу 2018 года»

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Об этом губернатор Краснодарского края сообщил журналистам информационного агентства ТАСС.

– В охране правопорядка наряду с полицией будут участвовать казаки. Казачьи патрули – это уже неотъемлемая часть охраны общественного порядка в крае, их присутствие дает нашим жителям и гостям чувство уверенности и защищенности, – отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев при этом акцентировал, что для краевых властей вопросы обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности находятся в приоритете.

Он также напомнил, что матчи Кубка конфедераций прошли в Сочи на самом высоком уровне. Высокую оценку, в том числе, в плане организации безопасности, Краснодарский край получил и от ФИФА, и от сборных, и от болельщиков.

– Но мы понимаем, что на чемпионат мира приедет еще больше футбольных болельщиков, чем этим летом, соответственно и меры безопасности будут усилены, – акцентировал Вениамин Кондратьев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края