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Московский городской суд отменил арест около 200 земельных участков Новороссийска

Собственники арестованных участков подготовили апелляционные жалобы на постановления о продлении срока ареста и направили их в Басманный районный суд города Москвы. Их объединили в одно дело.

Выслушав все доводы, судьёй было принято решение отменить арест и отправить  дело на новое рассмотрение, но уже в составе другой коллегии судей.

- Выработанная собственниками и администрацией города стратегия оказалась правильной, суд нас услышал,  - прокомментировал ситуацию начальник правового управления Новороссийска Иван Чутов. Исходя из позиции Мосгорсуда, рекомендуем всем собственникам арестованных участков в срочном порядке направлять апелляционные жалобы на определения о наложении арестов. Дополнительно рекомендую, одновременно с апелляционной жалобой направлять и ходатайство о восстановлении срока на обжалование соответствующего определения ввиду ненадлежащего уведомления собственников о его наложении.

Апелляционную жалобу заинтересованные лица могут составить самостоятельно, либо прибегнув к квалификационной помощи путем заключения договоров об оказании юридических услуг с представителями либо адвокатами, либо воспользовавшись шаблоном, размещённым на сайте администрации города.

Источник: Пресс-слуэба администрации МО Новороссийск

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Категория: Новости / Официальные новости

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