Вениамин Кондратьев поздравил Президента РФ с Днем рождения

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Сегодня Владимиру Путину исполняется 65 лет.

– Для жителей Кубани и всей страны вы стали символом новой России. С вашим именем связаны геополитические победы, экономическое возрождение, стабильность и безопасность каждой семьи. Благодаря вашей мудрости и воле российское общество обрело истинное единство, – отметил глава края в поздравительной телеграмме.

От себя лично и от лица всех жителей Краснодарского края губернатор выразил уважение и признательность за ту заботу и внимание, которое Владимир Путин всегда оказывает краю.

– Мы оправдаем оказанное доверие. Кубань как один из опорных регионов страны, гарант продовольственной безопасности будет и дальше реализовывать масштабные проекты в разных сферах, оказывать всестороннюю поддержку вашим решениям, – заключил Вениамин Кондратьев.

Необычное поздравление Президенту РФ в виде флешмоба подготовили кубанцы. На площади перед памятником казачеству традиционно прошел Час славы Кубани. Торжественный ритуал – развод казачьего караула, который проходит в краевой столице в полдень по воскресеньям, в этот раз перенесли на субботу – в честь дня рождения главы государства.

Взвод почетного караула заступил на пост, пройдя перед этим торжественным строем в сопровождении духового оркестра по улице Краснодара. Затем ко взрослым казакам присоединились ученики кадетских корпусов и классов со всего края. Больше 600 ребят выстроились вокруг памятника и трижды прокричали «Любо!».

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края