В Новороссийск съехались казаки со всей страны

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В рамках Всероссийского Форума реестровых казачьих войск России, представители 11 казачьих войск посетили город-герой Новороссийск с целью наглядного знакомства с казачьим образованием на Кубани.

Первыми высоких гостей встретили учащиеся казачьей школы № 25 хутора Семигорье. Эта школа вот уже несколько лет держит лидирующие позиции в системе казачьего образования края. Участники Форума воочию увидели, как современные дети, изучая обычаи и традиции кубанского казачества, умело и гармонично вплетают их в свою повседневную жизнь. Гости поучаствовали на важном событии для школы – выборах атамана.

Затем гостей ждал Новороссийский казачий кадетский корпус – дважды, в 2013 и в 2016 годах завоевавший звание «лучшего казачьего кадетского корпуса России». Кадеты встретили участников Форума разудалой казачьей пляской, продемонстрировали свое владение шашкой и холодным оружием, прошли парадным маршем перед почетной делегацией. Гостям была проведена экскурсия, в ходе которой они посетили учебные классы и спальный корпус, библиотеку и музей казачьей доблести, литературную гостиную и спортивные тренажерные залы. На прощание гостям города-героя Новороссийска были преподнесены подарки и сувениры в память о столь значимой встрече.

Всероссийский Форум реестровых казачьих войск России стартовал 4 октября 2017 года в городе Краснодар. В рамках Форума были проведены круглые столы с участием руководителей рабочих групп субъектов Российской Федерации и атаманов войсковых казачьих обществ. На успешном опыте Кубанского казачьего войска были рассмотрены такие темы, как:

– государственная служба и нормативное правовое регулирование деятельности российского казачества;

– патриотическое воспитание казачьей молодежи, развитие казачьей традиционной культуры и казачьего образования, деятельность молодежных казачьих организаций;

– взаимодействие казачьих обществ с Русской православной церковью;

– развитие экономической базы казачьих обществ.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск