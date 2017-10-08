В Новороссийске заложили Аллею Памяти и установили памятный камень в честь Победы в Великой Отечественной войне

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Город-герой Новороссийск принял эстафету патриотической акции "Живая память Победы", которую проводит Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России.

Начало акции было положено в Москве в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Позже Аллеи Памяти были посажены в Московской области в городах Балашиха и Видное, в Симферополе и Севастополе, в Грозном, Орле, в Ростове-на-Дону и во Владикавказе.

В Новороссийске в сквере Рыбнева на акцию "Живая память Победы" собрались: ветераны, представители администрации, духовенство, личный состав Управления МВД и Росгвардии, Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России, Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», компании ООО «Портовый экспедитор» и юнармейцы.

Александр Симоненко, генерал-лейтенант полиции, начальник Краснодарского университета МВД РФ подчеркнул, что акция "Живая память Победы" нацелена на патриотическое воспитание молодого поколения, на формирования у него гордости за прошлое и ответственности за настоящее и будущее страны.

В Новороссийске этой работе уделяют особое внимание, здесь бережно хранят свои патриотические традиции. «С первых дней Великой Отечественной войны на фронт ушли тысячи жителей нашего города. Они сражались на всех фронтах. Многие не вернулись домой», - напомнил начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами, подполковник полиции Александр Гавриков. «Только историческая память и ответственность как перед предками, так и перед потомками позволит нам сохранить мир и самостоятельность нашего государства», - заключил А. Гавриков.

После открытия и освящения памятного камня, в знак глубокого уважения к подвигу солдат Великой Отечественной войны ветераны и члены патриотических организаций возложили к нему цветы и высадили сосны в память о погибших воинах.