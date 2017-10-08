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Дан старт выборам Президента страны?

Коммунисты Ленинградской области выдвинули в Президенты России своего лидера Виктора Перова. Он родился в 1976 году в шахтерской семье. В 1995 году вступил в КПРФ, где занимал различные должности. В 2003 году вышел из партии Зюганова. Избирался депутатом муниципального уровня.

"08 сентября 2017 года по решению совместного заседания Комитета и партийно-хозяйственного актива ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ кандидатура ПЕРОВА Виктора Николаевича была утверждена на выдвижение кандидатом в Президенты Российской Федерации.

Эту дату можно с уверенностью считать стартом избирательной компании. Теперь кандидат в Президенты начнет агитацию за свое избрание Президентом РФ. Предвыборная программа будет разработана и представлена избирателям 07 ноября 2017 года в юбилей столетия русской революции!"

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Категория: Новости / Официальные новости

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