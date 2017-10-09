Крестный ход в Новороссийске объединил 7 тысяч человек

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В пятый раз в Новороссийске в память о Преподобном Сергии Радонежском прошёл Крестный ход. В нём участвовали не только жители города, но и прихожане из других городов Новороссийской епархии: Крымска, Темрюка, Славянска-на-Кубани, Анапы и Геленджика.

По окончании Божественной Литургии 7 тысяч человек с иконами и молитвами прошли по улицам Новороссийска от Свято-Успенского храма до строящегося Никольского морского кафедрального собора. Среди тех, кто шёл в Крестном ходе: казаки Новороссийского казачьего общества, кадеты Новороссийского казачьего кадетского корпуса, представители православных молодежных объединений Новороссийской епархии.

Традиционно маршрут Крестного хода проходил по ряду памятных мест города-героя Новороссийска, связанных с героическими событиями освобождения города от фашистских захватчиков.

На месте строительства Никольского морского кафедрального собора был отслужен молебен перед иконой преподобного Сергия Радонежского с частицей его Святых мощей.

8 октября по новому стилю считается днем кончины Преподобного Сергия Радонежского. Он завещал блюсти единомыслие, чистоту душевную и телесную, любовь нелицемерную, удаляться от злых желаний, воздерживаться в пище и питии, иметь усердие к смирению и страннолюбию. Его предсмертные слова были обращены к каждому русскому человеку. И вот уже шестьсот с лишним лет Преподобного Сергия Радонежского называют Игуменом земли Русской.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск