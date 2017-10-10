Правительство планирует запретить снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа

/Официальные новости/

Законопроектом предлагается установить запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа. При этом предусматривается, что находящиеся на них остатки денежных средств физического лица по его распоряжению могут быть переведены на счёт юридического лица, индивидуального предпринимателя, на счёт этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед кредитной организацией. Принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа.

Законопроект направлен на совершенствование контроля за анонимными платежами, осуществляемыми физическими лицами с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа.

В настоящее время анонимные электронные средства платежа широко используются в противоправных и преступных целях, в том числе для обналичивания денежных средств, полученных преступным путём. При этом установить конечного получателя денежных средств, а также цель и назначение перевода затруднительно, а в ряде случаев невозможно.

Законопроектом предлагается установить запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа. При этом предусматривается, что находящиеся на них остатки денежных средств физического лица по его распоряжению могут быть переведены на счёт юридического лица, индивидуального предпринимателя, на счёт этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед кредитной организацией.

Принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.