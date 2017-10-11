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Город-курорт занял второе место на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика – 2017» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Всероссийский конкурс в этом году был проведен впервые с целью организации системной работы по выявлению, обобщению и распространению успешного опыта муниципального управления.

Геленджик на конкурс представил презентацию своего опыта работы, в которой была отображена информация о построенных объектах жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году. Получив высокую оценку на региональном этапе конкурса, конкурсная заявка была передана на участие во Всероссийском этапе. На федеральном этапе конкурсантов оценивала специальная комиссия, в состав которой вошли депутаты Государственной Думы, руководители Минюста, Минстроя, Минэкономразвития России, эксперты и общественники. Ими было изучено и оценено свыше 500 конкурсных работ со всех концов страны. Итоги конкурса были подведены на заседании федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика – 2017», которое провел заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Козак.

Лидеры конкурса получат гранты за счет средств федерального бюджета, а также дипломы Правительства Российской Федерации. Помимо этого, лучшие разработки и реальные практики лягут в основу сборника и поступят во все регионы и муниципалитеты страны.