Опыт работы муниципалитета Новороссийска с обращениями граждан признали эффективным

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Число обращений новороссийцев в администрацию города сократилось

Анализ работы с обращениями граждан за 9 месяцев 2017 года на аппаратном совещании представила заместитель главы города Надежда Галкина.

За 9 месяцев 2017 года количество поступивших обращений граждан в администрацию муниципалитета составило 10483 единиц, что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также жители Новороссийска стали меньше обращаться в администрацию Президента РФ. Вместе с тем допущен рост обращений в администрацию Краснодарского края, к главе Кубани новороссийцы обращались 2504 раза.

Наибольшее число вопросов относится к сфере жилищно-коммунального хозяйства, люди жалуются на некачественное обслуживание и игнорирование жалоб управляющими компаниями.

Вторыми по массовости являются обращения, касающиеся земельно-имущественных отношений, архитектуры и муниципального контроля.

На третьем месте вопросы социального обеспечения.

На сегодняшний день из 10483 обращений в работе находятся 816. Все обращения рассматриваются выездом на место.

В администрации Новороссийска широко практикуются самые различные формы работы с обращениями граждан. Так, за 9 месяцев 2017 года организовано и проведено: 9 расширенных приемов граждан; каждую пятницу

глава муниципального образования и его заместители проводят выездные приёмы в различных частях города и сельских округах. Также ежегодно 12 декабря в День Конституции проводится общероссийский единый день приёма граждан.