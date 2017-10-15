Подписано постановление " О порядке выплаты возмещения гражданам по договорам участия в долевом строительстве, предусматривающим передачу жилых помещений"

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Постановление от 7 октября 2017 года №1233. Утверждены Правила выплаты публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» возмещения гражданам – участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве, предусматривающим передачу жилых помещений. Установлено, в частности, что Фонд должен информировать граждан о начале выплаты возмещения, месте, времени, форме и порядке приёма заявлений о выплате возмещения. Определён перечень документов, которые гражданин должен представить для получения возмещения, а также случаи и основания, при которых гражданин может обратиться с заявлением о выплате возмещения с нарушением установленных сроков.

Подготовлено Минстроем России в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 года №218-ФЗ«О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №218-ФЗ).

Федеральным законом №218-ФЗ определено, что возмещение гражданам – участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве, предусматривающих передачу жилых помещений, выплачивается в порядке, установленном Правительством России.

Подписанным постановлением утверждены Правила, устанавливающие такой порядок.

В соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» возмещение гражданам выплачивается в случае, если застройщик признан арбитражным судом банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство и застройщиком уплачены обязательные отчисления в компенсационный фонд по договорам участия в долевом строительстве, а также после принятия собранием участников долевого строительства соответствующего решения о получении возмещения.

В соответствии с Правилами «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (далее – Фонд) должен информировать граждан о начале выплаты возмещения, месте, времени, форме и порядке приёма заявлений о выплате возмещения.

Установлен перечень документов, которые гражданин должен представить для получения возмещения, а также случаи и основания, при которых гражданин может обратиться с заявлением о выплате возмещения с нарушением установленных сроков.

Предусматривается, что приём от граждан заявлений о выплате возмещения и других документов, а также выплата возмещения могут производиться Фондом через банки-агенты, которые отбираются Фондом на конкурсной основе в установленном им порядке. При этом такие банки-агенты должны соответствовать требованиям, которые предъявляются к кредитной организации, в которой учитываются денежные средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ.