В России создают Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства

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Постановление от 7 октября 2017 года №1231, распоряжение от 7 октября 2017 года №2203-р. Утверждены решение о создании публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», устав Фонда и положение о наблюдательном совете. Назначены члены наблюдательного совета Фонда.

Подготовлено Минстроем России в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 года №218-ФЗ«О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №218-ФЗ).

Федеральным законом №218-ФЗ предусмотрено создание публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (далее – Фонд) путём преобразования некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», учредитель которой – Российская Федерация. Установлено, что решение о реорганизации некоммерческой организации принимается Правительством России.

Постановлением №1231 утверждены решение о создании Фонда, устав Фонда, Положение о наблюдательном совете Фонда, Правила назначения генерального директора.

В соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ председатель и члены наблюдательного совета Фонда назначаются Правительством России.

Распоряжением №2203-р назначены члены наблюдательного совета Фонда. В состав совета включены представители федеральных органов исполнительной власти, Государственной Думы, Совета Федерации, Агентства ипотечного жилищного кредитования.

Председатель наблюдательного совета – Заместитель Председателя Правительства России – Руководитель Аппарата Правительства С.Э.Приходько.