Андрей Алексеенко: «Мы не может допускать сбросов неочищенных ливневых стоков, которые могут попасть в акваторию моря»

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Об этом первый заместитель главы региона сообщил на селекторном совещании, которое прошло в краевой столице.

Как отметил в начале встречи первый вице-губернатор, сегодня по поручению заместителя полномочного представителя президента в ЮФО Владимира Гурбы в крае проводятся мероприятия, направленные на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на Азово-Черноморском побережье. Этот вопрос стоит на контроле и у губернатора региона.

Как доложил первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края Александр Лазарев, в настоящее время ведется активная работа по проектированию и строительству очистных сооружений и сетей канализации.

Для улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Азово-Черноморского побережья образованы муниципальные межведомственные комиссии. В них входят представители Роспотребнадзора, Росприроднадзора, эксплуатирующих организаций, органов местного самоуправления. Комиссии проводят работу по выявлению самовольного подключения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации для сброса в нее хоз-бытовых стоков. По итогам проделанной работы виновные привлекаются к административной ответственности, уточнил замминистра.

Всего, по его словам, было обследовано более 130 тыс. адресов, по 9 тыс. объектов выявлен сброс сточных вод и незаконные врезки в ливневую канализацию, составлено более 8 тыс. протоколов, выдано – более 20 тыс. предписаний. До устранения нарушений у 6,5 тыс. абонентов введено ограничение водоснабжения.

Кроме того, было выдано более 15 тыс. уведомлений о необходимости получения технических условий на водоотведение.

– В рамках проведенной работы с начала года к централизованной системе канализации подключено 4918 абонентов и заключено 11423 договоров на вывоз ЖБО, – пояснил Александр Лазарев.

Как заметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, такую работу необходимо продолжить и сделать системной по всему Азово-Черноморскому побережью.

– Мы не может допускать сбросов неочищенных ливневых стоков, которые могут попасть в акваторию моря. Это важная для региона тема. В настоящее время проверены десятки тысяч адресов потребителей, много недочетов уже устранено. Работа продолжается и сегодня. Уверен, в течение двух-трех лет мы уже сможем заявить, что более 90% нарушений ликвидировано, – резюмировал Андрей Алексеенко.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края