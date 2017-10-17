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Россельхознадзор проводит мероприятия профилактике АЧС на территории Краснодарского края и Республике Адыгея

В рамках исполнения поручения Заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Владимировича Дворковича от 02.03.2017 г № АД-П11-1304 о проведении внеплановых проверок в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по содержанию и разведению свиней, производству и реализации мяса свинины и продуктов его переработки, а также хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по содержанию и разведению птицы, производству и реализации мяса птицы и продуктов его переработки, на основании Приказа Россельхознадзора от 16.03.2017 № 252 «О проведении проверок», с учетом риск-ориентированного подхода, в первую очередь, Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея было организовано проведение проверок в отношении крупных животноводческих и птицеводческих предприятий Краснодарского края и Республики Адыгея.

Так, инспекторами Управления проведено 162 внеплановые проверки, по результатам которых выдано 139 предписаний об устранении нарушений в области ветеринарии, составлено228 протоколов об АПН.

По итогам проведенных мероприятий наложены административные штрафы на общую сумму более 2,354 млн. рублей.

На территории Краснодарского края с начала 2017 года зарегистрировано 2 вспышки и 4 инфицированных объекта АЧС в Славянском, Усть-Лабинском и Калининском районах. В ходе проведения мероприятий по ликвидации очагов заболевания убито бескровным методом и сожжено более 5,1 тыс. голов свиней, уничтожено 7682,56 кг продукции.
Специалистами Управления проводятся мониторинговые мероприятия, направленные на предотвращение АЧС на территории Краснодарского края. Так в ходе проверки фактов обращения специалистами Управления в ст. Новониколаевской, Калининского района, на несанкционированной свалке ТБО обнаружен труп свиньи (приблизительно 150-180 кг.), захороненный в землю.В отобранной пробе, при лабораторном исследовании ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория» выявлен генетический материал вируса АЧС.

Прокуратурой Темрюкского района, с привлечением специалистов Управления в 2017 году проводилась проверка исполнения законодательства в области обращения с отходами животноводства и биологическими отходами. В ходе проведения обследования территории пос.Батарейка Темрюкского района обнаружены биологические отходы, была установлена их видовая принадлежность: свиньи в количестве 5 голов и труп КРС.

Отсутствие контроля за оборотом биологических отходов и их стихийный вывоз на свалки в промышленных объёмах создают реальную угрозу распространения в Краснодарском крае инфекционных заболеваний животных, в том числе АЧС.

В ходе проведения карантинных мероприятий по АЧС в ст. НовониколаевскойКалининского района Краснодарского края при проведении сплошных по дворовых обходоввыявлено 6 голов свиней не зарегистрированные в госветслужбе.

Специалистами Управления, при проведении эпизоотического расследования установлено, что житель ст. Новониколаевской, осуществлял убой свиньи на территории личного подсобного хозяйства.

Также, при ликвидации очага АЧС в СТФ СПК СК «Родина», ст. Ладожская, Усть-Лабинского района, в личных подсобных хозяйствах граждан, проживающих на территории первой угрожаемой зоны, при проведении подворного обхода выявлено 32 головы свиней, не состоящих на учёте в госветслужбе района.

На территории Краснодарского края в настоящий момент числится 1670 голов дикого кабана. С целью проведения профилактических мероприятий по АЧС в дикой фауне, Управлением проводятся исследования диких кабанов, добытых в рамках спортивной и любительской охоты, а также в рамках регулирования численности. Так за 2017 год исследовано 193 особи дикого кабана, в том числе 186 особей добытых в рамках охоты и 7 выявленных трупов свиней. По результатам исследований геном вируса АЧС не выявлен.

С целью профилактики АЧС на территории Краснодарского края Управление рекомендует проводить комплекс мероприятия:

- при покупки гражданами свинопоголовья необходимо проводить карантинирование,период которого должен быть не менее 30 календарных дней, с проведением государственной ветеринарной службойклинического осмотра животных, диагностических исследований и обработок, предусмотренных планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий;

- свинопоголовье необходимо содержать в соответствии с требованием«Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации» (утв. приказомМинистерства сельского хозяйства РФ от 29 марта 2016 г. № 114);

-свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат обязательным диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней в соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий;

- владельцы животных, независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения должны проводить утилизацию биологических отходов в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»,(утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469);

- с целью своевременного выявления и недопущения дальнейшего распространения АЧС по территории Краснодарского края гражданам и организациям необходимо незамедлительно сообщать в органы государственной ветеринарной службы городов и районов, в Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республики Адыгея в органы муниципальных служб о всех случаях выявления падежа и трупов домашних свиней и диких кабанов.

- администрациям муниципальных образований городов и районов Краснодарского края:

- регулярнопроводить учет и сверку с государственной ветеринарной службой поголовья свиней, содержащегося в личных подсобных хозяйствах граждан на закрепленной территории;

- принять меры по проведению мониторинговых мероприятий по выявлению несанкционированных мест утилизации биологических отходов на подведомственной территории;

- провести ревизию сил и средств (техники, запасов дезсредств и т.д.), имеющихся на случай возникновения очага АЧС;

- усилить проведение разъяснительной работы среди населения и в хозяйствах всех форм собственности об угрозе возникновения АЧС;

- усилить контроль за пресечением незаконной реализации мясосырья непромышленной выработки, в том числе в местах несанкционированной торговли (стихийных рынках) и ярмарках выходного дня.

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Категория: Новости / Официальные новости

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Россельхознадзор проводит мероприятия профилактике АЧС на территории Краснодарского края и Республике Адыгея