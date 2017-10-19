В Геленджике прошла встреча представителей краевой и местной администраций с инициативной группой арендаторов

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В администрации Геленджика прошла встреча представителей краевой и местной администраций с инициативной группой арендаторов земельных участков в так называемом коттеджном поселке «Пушкинский дол».

Ситуация с данным поселком не может разрешиться несколько лет. В 2011-2013 годах порядка четырехсот семей приобрели право аренды земельных участков, входящих в земли лесного фонда, с видом разрешенного использования «для рекреации», что исключает какое-либо строительство на них.

Как утверждают арендаторы, при покупке права аренды продавцы обещали им включение земельных массивов в черту города, что позволило бы начать строительство на этих участках.

Однако в генеральном плане Геленджика эти изменения не нашли своего отражения, а граждане уже приступили к освоению купленных участков.

Все это время стороны искали выход из сложившейся ситуации. Глава муниципалитета Виктор Хрестин неоднократно встречался с представителями «Пушкинского дола», в июне этого года в городской администрации было проведено совещание под председательством курирующего вице-губернатора, в ходе которого был определен порядок действий всех заинтересованных лиц.

В сентябре в Москве с участием вице-губернатора Кубани Сергея Усенко и главы Геленджика Виктора Хрестина в Федеральном агентстве лесного хозяйства, к полномочиям которого и относится функция по распоряжению землями, на которых был образован коттеджный посёлок «Пушкинский дол», прошло расширенное совещание. По его итогам было принято предложение администрации Геленджика, с учетом которого была составлена так называемая «дорожная карта» конкретных мероприятий, необходимых для решения проблем «пушкинодольцев».

Для того, чтобы проинформировать арендаторов данных земельных участков о результатах совещания в Рослесхозе и обсудить план мероприятий, направленных на решение проблемы, была организована сегодняшняя встреча.

На ней присутствовали исполняющий обязанности главы Геленджика Татьяна Константинова, заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Дмитрий Медянцев, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Виктор Ревякин. Со стороны арендаторов земельных участков в совещании приняли участие 11 человек.

В ходе встречи представителям «Пушкинского дола» были предоставлена «дорожная карта» и по ней были детально обсуждены все шаги, которые необходимо принять каждой из сторон. Несмотря на то, что срок реализации всех намеченных мероприятий достаточно длительный, «пушкинодольцы» предложения поддержали и высказали готовность к поступательной совместной работе с представителями власти. Уже назначена следующая встреча инициативной группы с Татьяной Константиновой. Планируется, что она пройдет 25 октября.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик