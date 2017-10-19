В Новороссийске упразднили карантинный и фитосанитарный режим по филлоксере винограда

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В связи с раскорчевкой виноградников, не выявлением в течение последних трех лет подряд карантинного объектафиллоксеры винограда ив соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений», пунктами 15-17 главы III «Порядка установления и упразднения карантинной фитосанитарной зоны, установления и отмены карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина», утвержденных Приказом Минсельхоза России от 13 февраля 2008 года № 43 «Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмены карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина»,

приказами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 11 октября 2017 года № 1062 и № 1063 были упразднены карантинные фитосанитарные зона по карантинному объекту – филлоксера на площади 271,31 га в ЗАО «Агрофирма Раевская» и на площади 11,5 га в ООО «Агропредприятие Раевское», соответственно,в городе Новороссийске Краснодарского края. На данных территориях отменен карантинный фитосанитарный режим по филлоксере.