Владимир Синяговский, Игорь дяченко и Александ Шаталов выразили свои искренние соболезнования родным и близким Георгия Ильича Канакиди

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Он был активным, неравнодушным человеком. Трижды избирался в городскую Думу г. Новороссийска IV, V и VI созывов, руководил профильным комитетом, всегда отстаивал интересы избирателей и города. Как член совета старейшин Новороссийского греческого общества прилагал большие усилия к сохранению своей национальной культуры, укреплению дружбы и взаимодействия между народностями, проживающими на территории муниципалитета. О его большой душе говорит тот факт, что в 2009 году Георгий Ильич был награжден медалью «За спасение погибавших». Говорится в официальном сообщении пресс-служба администрации Новороссийска.

Глава города Игорь Дяченко, председатель городской Думы Новороссийска Александр Шаталов, депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский, сотрудники администрации города, депутаты городской Думы VI созыва выражают свои искренние соболезнования родным и близким Георгия Ильича Канакиди.

Новороссийцы навсегда сохранят в своих сердцах память об этом достойном человеке.