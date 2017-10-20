Море зовет. 19+

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на 21 октября 2017 года:

по Краснодарскому краю: вечером местами небольшой дождь. Местами туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 6-11° местами при прояснении до 2-4° тепла; днем 16-21°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 16-21°.

По Краснодару: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 7-9° тепла, днем 19-21°.

На двое последующих суток 22 – 23 октября:

по Краснодарскому краю: большую часть периода местами дождь, в горах с мокрым снегом, днем 22.10 по южной половине края в отдельных пунктах сильные осадки. Днем 23.10 без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°, по северу местами 1-3° тепла, 23.10 2-7° местами при прояснении до 0...-2°; днем 10-15°, 23.10 местами до 17°.

На Черноморском побережье: местами дождь, гроза, 22.10 на участке Анапа-Геленджик сильный дождь. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-восточный, восточный 6-11 м/с при грозе порывы до 14 м/с, в районе Новороссийска до 20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, 23.10 7-12°; днем 10-15° по югу местами до 18°.

За прошедшие сутки на реках края существенных изменений не произошло.

Температура воды у берегов Черного моря +14…+19°, Азовского моря +13…+14°.