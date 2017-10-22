Вениамин Кондратьев принял участие в закрытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

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На фестивальной неделе обсуждались темы глобальной политики, международной безопасности, индустрии и экономики будущего, экологии. Каждый день был посвящен одному из макрорегионов планеты – Америка, Ближний Восток, Азия и Океания, Европа. В организации события были задействованы пять тысяч волонтеров со всей России и 76 зарубежных государств.

Особое внимание со стороны края уделялось вопросам безопасности. Так, были задействованы более 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе 300 курсантов Краснодарского университета МВД, почти 1500 сотрудников Росгвардии, 893 военнослужащих.

– Фестиваль молодежи – беспрецедентное событие не только для города, но и для всего края. И я хочу поблагодарить все оперативные службы за высокий уровень его проведения. Действительно, сработали на отлично. Вместе мы выполнили главную задачу – обеспечили комфорт и безопасность гостей и участников фестиваля, – отметил глава региона.

Он также добавил, что такие мероприятия дают современному поколению возможность обменяться опытом, открыть для себя новые сферы, а также обсудить серьезные проблемы.

– Сочи превратился в настоящую молодежную столицу мира. Надеюсь, за эту неделю гости и участники почувствовали кубанское гостеприимство и познакомились с нашей культурой. Наш край – открыт для сотрудничества. Уверен, молодые люди захотят вернуться сюда вновь, но уже для реализации тех проектов, которые обсуждались во время фестиваля, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края