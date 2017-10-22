Председателем Общественной палаты Краснодарского края избрана Любовь Попова

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В Краснодарской филармонии состоялось первое пленарное заседание членов Общественной палаты края третьего созыва.

Участие в нем приняли председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, заместитель главы региона Алексей Копайгородский, руководители территориальных органов федеральных органов власти, органов местного самоуправления, члены Общественной палаты Российской Федерации, представители общественных палат муниципальных образований Краснодарского края.

В приветственном слове председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что работа, которую проводит Общественная палата края требует большой самоотдачи.

– Я думаю, что новый состав Общественной палаты также эффективно и профессионально будет решать те задачи, которые общество ставит перед нами. Уверен, что мы выйдем на новый качественный уровень взаимодействия. Надеюсь, что общественный контроль очень пристально будет смотреть за законопроектами, которые готовятся и рассматриваются Законодательным Собранием края, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

От имени губернатора присутствующих поприветствовал Алексей Копайгородский. Заместитель главы края отметил, что многие проблемные вопросы начали решаться гораздо быстрее благодаря работе Общественной палаты края.

– Вы – та невидимая нить, тонкий механизм, который позволяет доносить до населения все то, что говорит президент, губернатор, Законодательное Собрание края. Каждый из вас имеет опыт работы во всех сферах. Все 45 человек – очень тонкий и тщательно подобранный механизм, – акцентировал замгубернатора.

После официальной части члены Общественной палаты края приступили к рассмотрению основных вопросов повестки Первого пленарного заседания. На пост председателя Общественной палаты края Совет старейшин выдвинул кандидатуру Любови Поповой. Должность руководителя палаты она исполняла два срока подряд. Члены ОП КК единогласно поддержали кандидатуру и избрали ее председателем на новый срок. В свою очередь она поблагодарила коллег за поддержку и отметила слаженную работу членов ОП КК предыдущего созыва.

Через две недели члены Общественной палаты третьего созыва будут готовы представить план работы, направленный на правовое просвещение, поддержку социально-незащищенных категорий граждан, инвалидов, развитие добровольчества и волонтерства и другие сферы жизни общества. Все предложения будут рассмотрены на внеочередном пленарном заседании ОП КК, которое состоится в ноябре этого года.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края