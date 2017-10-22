ПОКЛОНСКУЮ – на либеральную амбразуру!

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В редакцию Ленты поступило обращение "Национального комитета+60", которое мы публикуем без сокращений.

В связи с заявлением Ксении Собчак об участии в выборах Президента РФ «Национальный комитет+60» обращается к лидеру мусульман страны, Герою России Кадырову Р.А. с предложением поддержать Н.В. Поклонскую в президентской гонке с целью нейтрализации чуждых либеральных кандидатов и легитимации переизбрания Владимира Путина!

По мнению верующих граждан, либералка Ксения своим антипатриотическим выступлением серьезно «наехала» на Церковь, ветеранов политической сцены и даже на ВВП! Не секрет, что в юности дочь сенатора Л.Б. Нарусовой прошла школу жизни в стенах ночного клуба «Конюшенный двор». Полагаем, что кандидат «ПРОТИВ ВСЕХ» из знаменитой питерской «КОНЮШНИ» с «куршевельскими замашками» пользуясь моментом, может очернить Великую Россию и поглумиться над традиционными ценностями. Как черт из табакерки, готовится выскочить на выборы и Юлия Навальная, люто ненавидящая власть за уголовные дела мужа и его брата. Привычно из кустов появится «рояль» в виде пожилого Григория, зло критикующего всех и вся. За кем из либеральной троицы торчат уши мстительной Хиллари, конечно же, выяснят компетентные органы? В РФ за их спиной маячат мутные познеры с виторганами и серебренниковы с учителями! Патриоты наглядно увидели, кто является непреклонным борцом за традиционные ценности. Верующие всех конфессий заслуженно почитают Наталью Поклонскую народным именем ПАТРИОТЕССА! Несомненно, пассионарная героиня крымской весны, защитит страну от огня либеральных недругов!

22.10.2017