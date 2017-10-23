Правительство утвердило требования к антитеррористической защищённости торговых объектов

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Постановление от 19 октября 2017 года №1273. Утверждены требования к антитеррористической защищённости торговых объектов (территорий) и форма паспорта безопасности таких объектов. Решение принято в целях повышения уровня защищённости торговых объектов, минимизации возможных последствий совершения на них террористических актов.

Подписанным постановлением утверждены требования к антитеррористической защищённости торговых объектов (территорий) (далее – Требования) и форма паспорта безопасности таких объектов.

При этом под торговым объектом (территорией) понимаются земельный участок, комплекс технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, отдельное здание (строение, сооружение) или часть здания (строения, сооружения), специально оснащённые оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчётов с покупателями при продаже товаров.

В соответствии с Требованиями перечень торговых объектов, расположенных в субъекте Федерации и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты, определяется региональным органом исполнительной власти, уполномоченным высшим должностным лицом субъекта Федерации, по согласованию с территориальными органами безопасности, Росгвардии и МЧС России.

Требования определяют комплекс действий, направленных на обеспечение антитеррористической защищённости торговых объектов, порядок организации и проведения работ в области антитеррористической защищённости торговых объектов, включая вопросы инженерно-технической укреплённости торговых объектов, их категорирования, контроля за выполнением Требований и разработки паспорта безопасности торговых объектов.

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищённости торговых объектов возлагается на правообладателей этих объектов, а также на должностных лиц, которые непосредственно руководят деятельностью работников торговых объектов (территорий).

Решение принято в целях повышения уровня защищённости торговых объектов, минимизации возможных последствий совершения на них террористических актов.