Владимир Шаманов: «Нам нужны прорывные идеи в области патриотического воспитания»

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23 октября в Законодательном Собрании Алтайского края прошел круглый стол, посвященный развитию патриотического воспитания в стране, а также успешным примерам работы с молодежью в Алтайском крае.

В основу дискуссии лег опыт реализации закона «О патриотическом воспитании в Алтайском крае», который был принят в 2016 году, а также мероприятия, проводимые в этой области в регионе на протяжении многих лет и в перспективе моли бы быть использованы в работе над федеральными законами в области патриотического воспитания молодежи.

Почетным гостем встречи стал Герой Российской Федерации, генерал-полковник, депутат Госдумы, уроженец Алтайского края Владимир Шаманов. Во встрече приняли участие заместитель председателя АКЗС - председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов, депутат Госдумы Наталья Кувшинова, председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко, председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев, депутаты краевого парламента от различных фракций, представители исполнительной власти края.

Также в работе приняли участие руководители и представители патриотических объединений, молодежных движений и общественных организаций, которые смогли поделиться ценным опытом многолетней работы.

Открывая встречу, вице-спикер краевого парламента Сергей Серов рассказал о работе над законом «О патриотическом воспитании в Алтайском крае»: «Его принятию предшествовала широкая общественная дискуссия. Я напомню, закон был принят в первом чтении в августе 2015 года, а в окончательной редакции в апреле 2016 года. Это яркое свидетельство взвешенного и ответственного подхода к вопросам воспитания молодежи. Тогда участие в обсуждении законопроекта приняли председатели комитетов и депутаты краевого парламента, руководители профильных ведомств Администрации края, представители общественных объединений соответствующей направленности: военно-патриотических, поисковых, спортивных и молодежных».

Сергей Серов назвал молодежную политику и патриотическое воспитание – важным направлением работы АКЗС: «Молодежный Парламент Алтайского края при законодательном органе был создан одним из первых в стране. Для нас это очень серьезная структура, поскольку она представляет молодежь всех муниципальных образований Алтайского края. Сегодня законодательные инициативы молодых людей являются нормой и обретают форму конкретных краевых законов.

Активный участник и организатор многих молодежных проектов в Алтайском крае заявила, что гордится тем, что выросла и воспитывалась в Алтайском крае - регионе, одном из немногих, где в свое время удалось сохранить военно-патриотические и гражданско-патриотические движения. «Федеральные инициативы по возрождению патриотического воспитания легли в нашем регионе на благодатную почву, ведь нам оставалось только объединить те десятки молодежных и ветеранских общественных организаций, которые уже вели свою работу с детьми в Алтайском крае, - сказала . - Сегодня в 69 регионах в том или ином виде приняты законы о патриотическом воспитании либо соответствующие программы. Когда мы готовили рабочую группу в Государственной Думе по разработке федерального закона о патриотическом воспитании, оказалось, что в 16 регионах совершенно отсутствует нормативная основа для такой работы. Сегодня в Госдуме создана рабочая группа, в которую вошли представители всех парламентских фракций, представители Совета Федерации и профильных министерств. Работа над федеральным законом о патриотическом воспитании продолжается с шестого созыва. Столь долгий срок связан с тем, что необходимо создать не просто декларативный документ «для галочки», а закон, в котором будут регламентированы полномочия, финансы, распределение обязанностей, статус организаций, занимающихся военно-патриотическим движением. Поэтому в ходе работы возникает ряд вопросов с Минфином, с Министерством образования и науки и другими ведомствами».

Обращаясь к участникам встречи, Владимир Шаманов отметил, что сегодня в основе разработки федерального закона о патриотическом воспитании лежит несколько направлений: «Первое - это здоровый образ жизни и спорт, то есть то, что делает отдельно взятого человека сильнее, целеустремленнее, делает его более мотивированным на проявление себя как члена общества и гражданина своей страны. Второе - развитие культуры и науки. Здесь тоже есть достижения, на которых выросли многие поколения россиян. Важный момент в том, что центр перемещает все свои усилия в формате программ на развитие регионов и муниципалитетов. Это изменение городской среды, улучшение и строительство объектов инфраструктуры. Таким образом, молодежь получает шанс на комфортную жизнь и развитие своих талантов вне зависимости от того, где она живет: в поселке, райцентре, областном центре или в крупном мегаполисе».

23 ноября в Государственной Думе состоятся парламентские слушания «Совершенствование законодательства в системе подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания, где будут обсуждаться вопросы патриотического воспитания.