Вениамин Кондратьев поблагодарил всех, кто принимал участие в поиске туапсинского школьника

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Как сообщили в оперативном штабе, в ходе поисково-спасательной операции, которая беспрерывно длилась в течение суток, 12-летний Алексей Шмаков был найден.

– Я благодарю за оперативную и качественную работу сотрудников МЧС, полицейских, военнослужащих Министерства обороны, казаков и волонтеров. Более того, ситуация показала, что у нас много неравнодушных людей. К поискам подключились местные жители, охотники, опытные туристы, – прокомментировал губернатор.

Глава региона отметил, что Алексей чувствует себя он хорошо. Школьник вышел к казакам, которые патрулировали окрестности у станицы Калужской в Северском районе.

– Но это не значит, что ситуация снята с контроля. Министерство образования края всесторонне изучает причины случившегося, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края