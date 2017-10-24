Для жителей Новороссийска организована «горячая линия» по вопросам общественного транспорта

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По телефону 64-61-36 новороссийцы могут получить актуальную информацию о движении общественного транспорта на городских и пригородных маршрутах, а также сообщить о проблемах в его организации.

По информации управления транспорта и связи администрации муниципального образования город Новороссийск, в среду (25.10.2017г.) общественный городской транспорт начнет свою работу в обычное время, но автобусы и троллейбусы будут следовать с увеличенным интервалом.

По словам Владимира Селимханова, и.о. начальника управления транспорта и связи, «сегодня приостановка работы транспорта в городе является не чем иным, как попыткой оказания воздействия на работу администрации муниципального образования, цель этого – передача заинтересованным лицам муниципальных автобусных маршрутов без предусмотренных действующим законодательством конкурсных процедур».

Напомним, что администрацией города Новороссийска в соответствии с федеральным и краевым законами объявлен открытый конкурс, в котором любой желающий предприниматель, юридическое лицо или объединение перевозчиков могут принять участие. И только лучший претендент, предложивший самые оптимальные условия, станет победителем. Процедура конкурса Федеральным законом максимально упрощена и регламентирована.

- Перевозчики, призывающие бойкотировать перевозку жителей, вводят в заблуждение, как директоров предприятий, так и самих водителей о сложности сбора соответствующих документов, проблематичности участия в конкурсных процедурах и несоответствии маршрутной сети требованиям безопасности. Проведение конкурсных процедур является общепринятой нормой, закрепленной действующим законодательством и реализуется на всей территории Российской Федерации, - пояснил В. Селимханов.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск