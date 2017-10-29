Учебный корабль «Перекоп» прибыл в Балтийск после похода по Балтийскому морю

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Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» ошвартовался в Военной гавани Балтийска после выполнения задач штурманского морского похода по Балтийскому морю.

Штурманский поход учебного корабля Балтийского флота проходил в рамках проведения морской практики курсантов 3-го курса факультета высшего образования филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде с целью их подготовки на допуск к исполнению обязанностей вахтенного офицера по вопросам кораблевождения и несения штурманской вахты.

На борту УК «Перекоп» находилось более 150 будущих офицеров. Поход проходил под командованием начальника Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» контр-адмирала Владимира Соколова.

За время похода курсанты закрепили теоретические знания по учебным дисциплинам, выработали навыки оценки астронавигационной обстановки, определения места корабля и чтения морских навигационных карт, распознавания навигационных огней и знаков, применения правил, огней, знаков и звуковых сигналов, предписанных для предупреждения столкновения судов в море.

На УК «Перекоп» курсанты также овладели навыками морской практики, несения специальных вахт на корабле, отработали учения по борьбе за живучесть, выполняли функциональные обязанности командира отделения в соответствии с требованиями Корабельного устава ВМФ и корабельных расписаний. По завершении штурманского похода все курсанты успешно сдали зачёты.

По прибытию корабля начальник филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде контр-адмирал Вячеслав Сытник поздравил экипаж и курсантов с успешным выполнением задач штурманского похода и по флотской традиции вручил командиру учебного корабля «Перекоп» капитану 2 ранга Владимиру Черокову жареного поросёнка.

Корабль прибыл технически исправным и готовым после пополнения запасов выполнять задачи по предназначению.